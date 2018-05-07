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Мурманская область. Арктика07.05.18 11:59

Сотрудники полиции Заполярья в преддверии Дня Победы поздравили ветеранов и тружеников тыла Великой Отечественной войны

В преддверии Дня Победы в Мурманской области сотрудники полиции чествуют ветеранов войны и тружеников тыла, отдавших после войны много лет службе в органах внутренних дел.

Так, в областном центре сотрудники управления по работе с личным составом УМВД России по Мурманской области вместе с председателем совета ветеранов и внутренних войск МВД России в Мурманской области Владимиром Котовым поздравили с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Валентину Ивановну Олонову. Представители управления и ветеранской организации вручили Валентине Ивановне цветы и подарки, пожелали ей крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Валентина Ивановна на фронт ушла в апреле 1942 года, когда ей было 20 лет. Воевала в 106-м отдельном батальоне противовоздушной обороны 2-го Белорусского фронта, в запас ушла в июле 1945 года. За участие в Великой Отечественной войне награждена двумя государственным наградами - орденом Отечественной войны II степени и медалью за Победу на Германией 1941-1945 гг.

После окончания войны Валентина Ивановна приехала за мужем на Крайний Север, устроилась работать в бухгалтерию милиции. Через некоторое время ветеран войны перешла работать в отдел кадров по охране рыбного порта, в звании капитана милиции в январе 1972 года ушла на пенсию. В общей сложности Валентина Ивановна прослужила в системе МВД России около 25 лет.

Также сотрудники областного управления МВД России и председатель совета ветеранов Владимир Котов поздравили с 73-й годовщиной Победы Елену Михайловну Сунцову - труженика тыла, вручили ей цветы и подарки.

В 1941 году было ей всего 14 лет. Елена Михайловна вспоминает, что в Кировской области она возила на подводах хлеб для воинских частей. Сама была вечно голодная, тощие лошади еле могли тащить телегу.

В конце войны Елена Михайловна трудилась на восстановлении дорог. После окончания войны она переехала в Заполярье вместе с мужем – ветераном войны, сотрудником милиции. Александр Платонович Сунцов многие годы служил в ОБХСС, закончил службу в звании полковника милиции на должности начальника паспортного стола. Сама Елена Михайловна также несколько лет работала в органах внутренних дел.

Как отмечают в управлении по работе с личным составом УМВД России по Мурманской области, в регионе сейчас проживают 12 участников военных событий, которые после войны пришли служить в милицию, самому пожилому из ветеранов 98 лет. Всем ветеранам  действующие сотрудники МВД оказывают всестороннюю поддержку, включающую в себя материальную помощь и медицинское обслуживание. 

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