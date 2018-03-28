Мурманская область. Арктика28.03.18 00:10
Сотрудники регионального МЧС и прокуратуры начали проверки соблюдения правил пожарной безопасности в торговых центрах
Сотрудники Главного управления МЧС России по Мурманской области и прокуратуры региона в рамках поручения Генеральной прокуратуры Российской Федерации принимают участие в совместных проверках торговых центров Заполярья в связи с пожаром в ТРЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово.
Основное внимание уделяется состоянию систем противопожарной защиты: автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещению людей о пожаре, противодымной защите и противопожарному водоснабжению. Кроме того, специалисты проверяют состояние путей эвакуации и знание персонала своих обязанностей при возникновении пожара.
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Последние комментарии
евгения
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sosed51
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