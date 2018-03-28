Сотрудники регионального МЧС и прокуратуры начали проверки соблюдения правил пожарной безопасности в торговых центрах

Сотрудники Главного управления МЧС России по Мурманской области и прокуратуры региона в рамках поручения Генеральной прокуратуры Российской Федерации принимают участие в совместных проверках торговых центров Заполярья в связи с пожаром в ТРЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово.

Основное внимание уделяется состоянию систем противопожарной защиты: автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещению людей о пожаре, противодымной защите и противопожарному водоснабжению. Кроме того, специалисты проверяют состояние путей эвакуации и знание персонала своих обязанностей при возникновении пожара.