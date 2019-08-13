Сотрудники регионального МЧС «проверили безопасность» Северного полюса для туристов

В этом году пожарной охране России исполняется 370 лет, а огнеборцы Мурманска отмечают своё первое столетие. В связи с этим, впервые в истории, представители спасательного ведомства отправились на Северный полюс для того, чтобы увековечить в памяти героизм и мужество всех тех, кто ежедневно защищает население от чрезвычайных ситуаций.

Поездку на уникальном ледоколе «50 лет Победы» двум мурманским пожарным подарила корпорация «Росатомфлот». Сотрудники регионального МЧС не только побывали на вершине Земли и водрузили там флаг спасательного ведомства, но и пообщались с известнейшим путешественником Федором Конюховым, который также поздравил всех огнеборцев с их юбилеем и вручил им памятные подарки. В ближайшее время, все желающие смогут увидеть их в качестве экспонатов Галереи безопасности Мурманской области.

На самом же Северном полюсе мурманские пожарные окунулись в ледяную воду Северного-Ледовитого океана, приняли участие в различных экскурсиях и даже поиграли в футбол.

Сотрудники ГУ МЧС России по Мурманской области вместе с командой ледокола и участниками экспедиции приняли активное участие в учебной эвакуации и познакомились с системой корабельного пожаротушения.