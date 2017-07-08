Сотрудники регионального Министерства природных ресурсов и экологии провели для юных северян открытый урок

6 июля для школьников летнего оздоровительного лагеря на базе гимназии № 8 сотрудником Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области был проведён открытый урок, посвященный Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий.

С большим интересом ребята отнеслись к проблеме сбора и переработки отходов. В ходе мероприятия эколята узнали о количестве отходов, образуемых человеком в течение жизни и сроках разложения бытового мусора, а также познакомились с правилами раздельного сбора отходов.

Ребята активно принимали участие в дискуссиях об экологических проблемах современности, приводили примеры из жизни, делились своими знаниями.

В заключении организован просмотр тематических мультфильмов о вреде мусора и основных правилах поведения в природе. Для знакомства с растительным миром нашего города детям вручены брошюры «Площадь Пять Углов в городе Мурманске» и «Первый сквер в городе Мурманске».