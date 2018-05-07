Сотрудники регионального УФСИН привели в порядок подшефные памятники

В преддверии Дня Великой Победы сотрудники УФСИН России по Мурманской области привели в порядок подшефные памятники воинам, павшим в боях Великой Отечественной войны. Сотрудники отдела по конвоированию и центра инженерно-технического обеспечения и вооружения УФСИН благоустроили территорию и облагородили обелиск старшему политруку 14-й стрелковой дивизии Тимофею Кирилловичу Борисёнку, погибшему в ожесточенных оборонительных боях сентября 1941 года.

Представители мурмашинской колонии № 16 привели в порядок памятный знак, на котором символически увековечено 236 воинов, умерших от ран в 96-м передвижном полевом госпитале 14-й армии Карельского фронта. Этот знак находится на 1427-ом километре федеральной трассы «Кола», у развилки автодороги Мурманск - Печенга - Килпъявр.

Сотрудники расчистили от снега и мусора сами памятники и подходы к ним, чтобы любой человек имел возможность возложить цветы в память о воинах, погибших, защищая Советское Заполярье.

В подобных акциях приняли участие и сотрудники других исправительных учреждений области, осуществляющих неофициальное шефство над установленным в поселке или городе дислокации подразделения памятником павшим героям Великой Отечественной.