Сотрудники регионального УФСИН умеют ловить!

Вчера в живописных окрестностях посёлка Тайбола на Малом Пулозере состоялся городской турнир по спортивному зимнему рыболовству, открывший очередной соревновательный сезон. Побороться за звание чемпиона вышли более сорока участников из пятнадцати команд, представлявших предприятия, организации либо учреждения Мурманска, среди которых была и команда УФСИН России по Мурманской области.

По правилам состязаний, рыбакам в течение трёх часов с помощью удочки предстояло добыть из лунок наибольший улов по весу.

Несмотря на не самые благоприятные условия – начало полярной ночи, когда рыба теряет активность, - участникам не приходилось сетовать на отсутствие добычи. То и дело они подзывали к себе судей для фиксации пойманной рыбы.

Борьба получилось очень упорной, и буквально до финишного сигнала фаворит не был известен. И всё же в итоге сборная УФСИН заняла общекомандное первое место. Лидеру сборной - сотруднику Управления Илье Новожилову не оказалось равных в конкурсе по скоростному сверлению лунок. Он же выиграл «серебро» в личном первенстве среди мужчин, поймав окуней общим весом 1 кг 35 граммов . Весомый почин лидера достойно поддержали и другие члены команды: сотрудник отдела по конвоированию УФСИН Виталий Борисов выиграл «бронзу» в сверлении лунок. А сын Новожилова Вадим стал чемпионом по ловле рыбы среди юниоров.

По словам Ильи Новожилова, данный успех вдвойне приятен, поскольку настоящий зимний рыболов всегда с нетерпением ждёт наступления сезона, когда можно пройтись по твердой воде, пробурить первую лунку, почувствовать осторожную поклевку. Зимняя рыбалка завораживает и манит. Притяжение ее словами не выразишь. Данное хобби неплохо помогает ему восстановить силы после напряжённых служебных будней.