Сотрудники ревдинской колонии соревновались по зимней рыбалке

Среди сотрудников исправительной колонии строгого режима №23 прошли состязания по зимней рыбалке. Любители этого прекрасного вида отдыха собрались в выходной день на льду одного из живописных озёр ревдинской тундры. На приглашение побороться за звание чемпиона учреждения с удовольствием откликнулись не только действующие сотрудники, но и ветераны учреждения.

Настоящим украшением турнира стало участие в нём сотрудниц. Причём участие это, на зависть соперникам-мужчинам, оказалось очень результативным. Первую рыбу поймала сотрудница отдела специального учета Юлия Селюкова, а самую крупную рыбу и самый большой улов добыла представительница тыловой службы Лариса Филиппова.

После рыбалки среди участников были проведены весёлые соревнования по перетягиванию каната. Команда мужчин, не устояв перед женским очарованием, великодушно уступила команде девушек пальму первенства.

По результатам турнира по зимней рыбалке победители были награждены грамотами и призами. А все без исключения участники получили позитивные эмоции и солнечный загар в подарок.