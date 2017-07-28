Сотрудники Росгвардии открыли «купальный сезон» в Кольском заливе

В северной части Кольского залива состоялись практические занятия сотрудников Отдела вневедомственной охраны Росгвардии по городу Мурманску, во время которых силовики повышали профессиональный уровень подготовленности, а также изучали нововведения в правила плавания судов и плавсредств в зоне действия службы управления движения судов Кольского залива.

На практике сотрудникам пришлось осуществлять транспортировку и спуск на воду быстроходной лодки, организовать швартовку катера к причалу. Росгвардейцы отработали алгоритм действий личного состава по вводной «Человек за бортом» и погрузку катера на транспортировочный прицеп в условиях отлива (малой воды).

В завершении тренировки у судоводителей было проверено знание отдельных положений обязательных постановлений в морском порту Мурманск, в том числе расхождение с судами при прохождении по акватории Кольского залива, порядок уведомления капитана морского порта Мурманск (СУДС) через службу портового контроля Мурманского морского порта, а также уведомления Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району и Службы контроля Флотилии Северного флота.

Все сотрудники во время проведения занятия показали хорошие навыки и инициативу в выполнении поставленных задач.