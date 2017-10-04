Сотрудники Росгвардии потушили загоревшийся на ходу грузовик

Старшина Леонид Жиров и сержант Иван Кайкин из вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Мурманской области, следуя на служебном автомобиле по улице Защитников Заполярья Колы, увидели разгорающееся пламя с наружной стороны кузова движущегося по проезжей части грузового автомобиля марки «DAF».

Стражи правопорядка просигнализировали водителю грузовика о необходимости прекратить движение и, когда машина остановилась, сразу же приступили к тушению возгорания при помощи штатных средств.

Благодаря умелым и своевременным действиям сотрудников Росгвардии возгорание было ликвидировано. Водитель грузового автомобиля не пострадал.