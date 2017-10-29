Сотрудники следственного комитета и уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области посетили Мончегорское специальное учебно-воспитательное учреждение

Сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области совместно с уполномоченным по правам ребенка в Мурманской области посетили федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Мончегорское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа».

В ходе встречи обучающимся разъяснена компетенция органов Следственного комитета Российской Федерации и Уполномоченного по правам ребенка, уточнены жилищно-бытовые условия воспитанников, а также осуществлен их личный прием.

В завершении беседы воспитанникам пояснили правила поведения в учебном заведении и в общественных местах, которых следует придерживаться, чтобы не стать жертвой преступления и самим не попасть в поле зрения правоохранительных органов. Также ребятам рассказали о работе телефонной линии «Ребёнок в опасности», акцентировав их внимание на то, что, позвонив на «горячую линию», можно передать сообщение о любом происшествии с несовершеннолетними по вопросам защиты их прав и законных интересов. Кроме того, им объяснили о возможности реализации своего права на обращение в любой государственный орган, предоставлены контактные данные должностных лиц следственного управления и уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области.

Следственное управление уделяет особое внимание деятельности по противодействию преступности среди несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних. На сайте следственного управления в подразделе «Детская страница» размещены памятки и брошюры для несовершеннолетних и их родителей (лиц, их замещающих) о том, как вести себя в сложных жизненных ситуациях, в случаях, если стали свидетелем преступления и располагающего сведениями о готовящемся преступлении и др.