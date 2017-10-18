Сотрудники следственного отдела по городу Мончегорску рассказали старшеклассникам об информационной безопасности

Сегодня руководитель и заместитель руководителя следственного отдела по городу Мончегорск СУ СК РФ по Мурманской области Балькин А.С. и Штефан Я.В. встретились с учащимися 6-8 классов средней общеобразовательной школы № 1 города Мончегорска. Темой встречи была выбрана информационная безопасность, приведены убедительные примеры из следственной практики, которые показывают, что бесконтрольное времяпрепровождение в сети интернет, неограниченное выкладывание в публичном доступе фото, видео, личной информации зачастую приводят к непоправимым последствиям, в том числе и уголовно-наказуемым.

Внимание подростков обращено на необходимость настороженного отношения к содержанию файлов, полученных от неизвестных пользователей. Школьники, в свою очередь, также поделились с главными следователями города Мончегорска своим опытом.

В завершении всем присутствующим были переданы брошюры «Правила безопасности для детей, подростков и их родителей», совместно разработанные следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области и уполномоченным по правам ребенка в Мурманской области.