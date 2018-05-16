Сотрудники Следственного отдела по городу Мурманску приняли участие в региональном студенческом форуме «Молодёжь Арктики»

Сотрудники следственного отдела по городу Мурманск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области приняли участие в региональном студенческом форуме «Молодёжь Арктики», проводимом в Мурманском арктическом государственном университете.

Основная тема студенческого форума - противодействие идеологии экстремизма и терроризма, борьба с распространением наркотиков, обмен опытом деятельности студенческих объединений Северо-Западного региона и Арктической зоны РФ, направленный на поиски и создание новых условий для профессиональной, творческой и социальной самореализации студенчества.

В рамках работы форума были привлечены представители различных ведомств, которые приглашены в качестве экспертов.

Заместитель руководителя следственного отдела по городу Мурманск следственного управления Юлия Лукичёва в рамках работы секции «Молодёжь Арктики против коррупции» рассказала студентам о деятельности следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области по предупреждению, пресечению и профилактике коррупционных преступлений.

Следственное управление намеренно и впредь участвовать в таких мероприятиях с целью повышения у студентов уровня знания законодательства о противодействии коррупции, а также формирования отрицательного отношения к коррупционным правонарушениям