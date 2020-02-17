Сотрудники следственного управления СК России по Мурманской области провели первое учебное занятие с новым набором кадетского класса

Сотрудники регионального следственного управления СК России провели первое занятие в десятом кадетском классе имени А. Невского следственного управления СК России по Мурманской области. Еженедельно ребята будут получать знания по специализированному курсу, проводимому действующими сотрудниками ведомства.

Как сообщает и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, руководитель отдела криминалистики Виталий Баранов провел урок на тему «Введение в криминалистику и уголовный процесс». В ходе занятия до кадет доведены не только основы указанных предметов, но и задачи и цели, поставленные перед Следственным комитетом Российской Федерации. Ведь ученики в дальнейшем готовятся к поступлению в ведомственные вузы, должны хорошо понимать основы следственного дела и суть работы следователя.

Ребятам продемонстрированы образцы криминалистической техники, стоящие на оснащении следственного управления. В течение занятия кадеты не только задавали множество вопросов, касающихся профессиональной деятельности, но и сами демонстрировали имеющиеся у них знания, чем порадовали офицеров ведомства. Интерес к профессии – первый шаг к добросовестной реализации ее в жизнь.