Сотрудники спецназа УФСИН успешно выступили на престижном снайперском турнире

В окрестностях Мурманска, на войсковом полигоне Росгвардии прошёл первый открытый турнир «Заполярье-2017», в котором участвовали лучшие снайперы силовых структур и ведомств. Стрелкам, по условиям турнира, следовало выполнить одиннадцать специальных упражнений с боевым оружием при дальности мишеней от ста до шестисот метров.

В итоге два снайпера отдела специального назначения «Айсберг» УФСИН России по Мурманской области смогли выиграть 1-е место в квалификации и 2-е место в общем зачёте. Лауреаты турнира были награждены грамотами, медалями и ценными подарками.