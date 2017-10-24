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Мурманская область. Арктика24.10.17 11:30

Сотрудники спецназа УФСИН успешно выступили на престижном снайперском турнире

В окрестностях Мурманска, на войсковом полигоне Росгвардии прошёл первый открытый турнир «Заполярье-2017», в котором участвовали лучшие снайперы силовых структур и ведомств. Стрелкам, по условиям турнира, следовало выполнить одиннадцать специальных упражнений с боевым оружием при дальности мишеней от ста до шестисот метров.

В итоге два снайпера отдела специального назначения «Айсберг» УФСИН России по Мурманской области смогли выиграть 1-е место в квалификации и 2-е место в общем зачёте. Лауреаты турнира были награждены грамотами, медалями и ценными подарками. 

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