Сотрудники УФСБ России по Северному флоту перекрыли канал поступления наркотических средств во флотскую столицу

Завершены судебные заседания по уголовным делам в отношении жителей города Мурманска, причастных к незаконному обороту наркотических средств.

В январе 2017 года по подозрению в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, сотрудниками УФСБ России по Северному флоту во взаимодействии с УМВД России по Мурманской области задержано четверо жителей города Мурманска в процессе сбыта наркотического средства растительного происхождения «гашиш» военнослужащему Северного флота. В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий всего из незаконного оборота изъято более 20 грамм наркотического средства.

Как сообщает Управление ФСБ России по Северному флоту, трое молодых людей и девушка, в возрасте от 19 до 22 лет, в свободное от учебы и работы время употребляли, а также незаконно сбывали наркотические средства в Мурманске. Так, задержанный Егор Я. незаконно приобретал оптом наркотическое средство «гашиш» и совместно с Сергеем С. сбывал его своим знакомым, в числе которых оказался и задержанный позднее оперативниками Никита Е. Тот, в свою очередь, сбывал наркотик Екатерине Д., так же распространявшей его среди жителей региона.

По итогам рассмотрения возбужденных в отношении указанных лиц уголовных дел Первомайским районным судом г.Мурманска Сергей С., Егор Я. и Екатерина Д. приговорены к лишению свободы сроком от двух до пяти лет (условно), Никита Е. – к лишению свободы на шесть лет с содержанием в колонии строго режима.

В отношении трёх из перечисленных лиц приговоры суда вступили в законную силу.