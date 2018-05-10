Сотрудники УФСИН почтили память погибших советских солдат в Мурманске и Киркенесе

Маршрут памятной акции, приуроченной к празднованию 73 годовщины Победы нашего народа в Великой Отечественной войне, был проложен от Мурманска до Киркенеса. На пути следования сотрудники УФСИН возлагали венки к монументам воинам, погибшим в годы войны, защищая Советское Заполярье.

Первую остановку участники акции памяти сделали у обелиска старшему политруку 14-й стрелковой дивизии Тимофею Кирилловичу Борисёнку, погибшему в ожесточённых оборонительных боях сентября 1941 года. УФСИН уже на протяжении многих лет шефствует над этим памятником, сотрудники следят за состоянием монумента, облагораживают территорию, приезжают со своими семьями почтить память героя.

Затем сотрудники посетили одно из самых знаменитых мест воинской славы Мурманской области - Долину Славы, носившую ранее название Долины Смерти. Именно здесь в 1941 году было остановлено стремительное наступление немецких войск, получивших приказ о захвате Мурманска.

После минуты молчания в память о погибших на полях сражений и ушедших из жизни после войны солдатах сотрудники УФСИН возложили венок к подножию памятников мемориального комплекса Долины Славы.

Конечным пунктом марштрута памяти был норвежский приграничный город Киркенес, в котором находится памятник советскому воину-освободителю. Монумент был возведён в 1952 году жителями города в память о подвиге советских солдат, которые ценой своей жизни освободили Восточный Финнмарк в октябре 1944 года от фашистских захватчиков.