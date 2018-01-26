Сотрудники УФСИН тренировались отражать нападение на административное здание

В УФСИН России по Мурманской области состоялась тренировка личного состава по отработке действий при внезапном вооруженном нападении на административное здание УФСИН в нерабочее время. К учебной тренировке были также привлечены сотрудники УМВД по городу Мурманску.

В результате профессиональных и чётких действий бойцов спецназа УФСИН и всех участников тренировки условные преступники были задержаны и обезврежены.

Подобные учения в УФСИН проводятся регулярно в целях выработки согласованности действий личного состава и взаимодействующих органов при внештатных ситуациях, а также решения других тактических задач.

Итоги тренировки руководством УФСИН России по Мурманской области оценены на «удовлетворительно».