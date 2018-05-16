Сотрудники УМВД России по Мурманской области приняли участие в региональном студенческом форуме «Молодежь Арктики»

В Мурманском арктическом государственном университете накануне прошел региональный студенческий форум «Молодежь Арктики», посвященный деятельности студенческих объединений вузов Северо-Западного региона и Арктической зоны РФ.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области презентовали для студентов и специалистов вузов региональный проект «Арктический Киберпатруль», направленный на противодействие распространению в сети Интернет противоправной информации, а также информации, способной причинить вред здоровью и развитию личности детей и подростков (пропаганда распространения наркотиков, вовлечение молодежи в противоправные действия, пропаганда суицида, экстремизма, детская порнография). Полицейские уверены, что среди молодежи найдутся желающие помогать в борьбе с наркопреступностью, с преступностью в сети Интернет и проводить правовое просвещение мурманчан.

Студенты также активно участвовали в работе секции «Молодежь Арктики против наркотиков», где для них были представлены региональные проекты, призывающие к ведению здорового, интересного образа жизни. Наркополицейские, наркологи, представители духовенства обсуждали с молодежью вопросы законодательной ответственности в сфере незаконного оборота наркотиков, негативные последствия наркомании, психологи провели для них интересные тренинги и тесты. Представители мотивационного проекта «Спарта», региональной организации «Морж», представители Центра профессиональной подготовки областного управления МВД России мотивировали ребят рассказами о жизни, которую можно заполнить интересными событиями, например, восхождением на Эльбрус, купанием в проруби, спортивными увлечениями, всем тем, что может быть альтернативой употреблению наркотических средств. Заключительным этапом работы секции стал мастер-класс от танцевальной школы «Uni dance».

Интерес, который вызвала работа секции «Молодежь Арктики против наркотиков», еще раз подтвердил актуальность проблем профилактики наркомании среди молодежи и их активную позицию в неприятии этой смертельной угрозы.