Сотрудники воспитательного отдела мурманской исправительной колонии строгого режима № 17 провели шахматный турнир среди осуждённых

За победу в соревнованиях по этой увлекательной, одной из древнейших спортивных игр вышли сразиться шахматные мастера, представляющие практически все отряды учреждения.

Шахматисты соревновались в блиц - турнире по круговой системе: каждый играл с каждым, а победитель определялся по наибольшему количеству набранных очков. Длительность одной партии составляло 5 минут.

По итогам соревнований лучшие игроки были отмечены почетными грамотами от администрации учреждения.

Шахматы пользуются популярностью среди осуждённых. И с каждым годом, как отмечают сотрудники ИК-17, интерес к шахматному турниру проявляет все большее число осужденных. В клубе учреждения созданы необходимые условия для того, чтобы любители этой логической игры могли тренироваться и совершенствовать шахматное мастерство.