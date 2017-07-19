Сотрудники воспитательного отдела мурмашинской исправительной колонии особого режима № 16 организовали для осуждённых первенство учреждения по волейболу

По словам заместителя начальника ИК-16 Алексея Гонтаря, в данном учреждении пользуется наибольшей популярностью мини-футбол. Поэтому у организаторов изначально были сомнения, удастся ли найти среди осуждённых поклонников волейбола. Однако эти опасения оказались напрасны, поскольку для участия в первенстве заявилось сразу шесть команд, что позволило провести стыковые игры для попадания в финал. Победитель и призёры турнира были награждены почётными грамотами и сладкими призами.

Спортивные мероприятия для осужденных регулярно проводятся во всех учреждениях УИС региона, они служат хорошей пропагандой здорового образа жизни, полезного досуга и приобщения осуждённых к занятиям физической культурой и спортом.