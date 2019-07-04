Сотрудников отдела специального назначения «Айсберг» УФСИН России по Мурманской области проверили на прочность в полевых условиях

Сотрудники отдела специального назначения «Айсберг» УФСИН России по Мурманской области в течение четырёх дней участвовали в учебно-полевых сборах в районе полуострова Рыбачий.

Участники сборов в полной боевой экипировке выполнили: пеший марш по сложнопересечённой местности с отработкой нормативов ориентирования, организацию засады, контрзасадные действия, поиск и задержание вооруженных правонарушителей. Также отрабатывались действия по организации пункта временной дислокации подразделения.

В завершение летнего полевого выхода сотрудники ОСН на одном из военных полигонов провели учебные стрельбы из огнестрельного оружия: автомата, снайперской винтовки, а также боевое гранатометание с применением гранатомётов.

В результате проведённых сборов сотрудники «Айсберга» на практике усовершенствовали владение вооружением, закрепленным за подразделением, отработали боевую слаженность действий коллектива при выполнении служебно-боевых задач.