В Мурманской области отмечен рост цен на топливо и у оптовиков, и на АЗСЦентр Мурманска отдают под праздник
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика04.10.18 17:10

Сотрудников регистратур городских поликлиник обучат бесконфликтному общению

Сегодня в рамках реализации регионального проекта «Новая поликлиника» на базе Мурманского областного центра повышения квалификации специалистов здравоохранения началось каскадное обучение сотрудников медицинских организаций Мурманской области. Мероприятие направлено на дальнейшее совершенствование работы поликлиник, повышение качества работы и коммуникативных качеств медицинских регистраторов. Для начала навыкам бесконфликтного общения принято решение обучить сотрудников регистратур и call-центров городских поликлиник.

Для обучения мурманских медиков федеральным центром был направлен lean-тренер, который уже провел аналогичные мероприятия в 37 регионах страны. В рамках мероприятия рассматриваются типовые трудные ситуации при обслуживании пациентов, вопросы ведения делового разговора по телефону, правила работы в конфликтных ситуациях и другие вопросы.

Как отметила начальник управления организации медицинской помощи и реализации программ здравоохранения министерства здравоохранения Мурманской области Инга Анискова, главная цель проводимой в рамках проекта работы – создание атмосферы доверия и взаимоуважения между пациентом и медицинским работником.

Следующим этапом обучающего цикла станет тренинг для руководителей поликлиник.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаСтирают белые пятна с карты шельфовой зоны арктических морей
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...НЕРАЗБЕРИХА ПРОИСХОДИТ В ГОЛОВАХ
-Ходят слухи…Кто на новенького?
-

Последние комментарии

Юлия
04.10.18 16:47
Наталия, а Вас то чем "заколебало Норебо"? И где связь рыбопромышленников с Папой Римским? Я Вам сочувствую очень, видимо, новостей, ожидаемых Вами так и не случилось(((((
Комментарий к новости:О давлении на рыбопромышленников, обысках и попытках рейдерского захвата расскажут журналистам
Виктор
04.10.18 16:42
Вообще, в чем смысл этих т***х передач от вашего Арктик ТВ? Разжалобить народ на уровне Мурманской деревни и напугать моряков, которые вообще не понимает что у господ происходит? Те кто давно "в теме"
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «БизнесМЕНТ-6: следствие ведут дилетанты»
Виктор
04.10.18 16:24
Почитал эту вашу "Пресс Конференцию". А что нигде ничего не говорится про то, что подписи на продажу акций Тугушевым поддельные были? что кстати подтвердила экспертиза почерка! Кроме того, при задерж
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «БизнесМЕНТ-6: следствие ведут дилетанты»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области отмечен рост цен на топливо и у оптовиков, и на АЗС-PRO ВалютуКурс доллара подскочил почти на 79 копеек, евро – почти на 32 копейки-PRO ЭнергетикуВыработка Кольской АЭС в сентябре выросла более чем на 60 млн кВтч электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 5 октября-PRO Нефть и газСтирают белые пятна с карты шельфовой зоны арктических морей-PRO ЗаконыНаше поколение будет жить при модернизированном расчёте пенсий
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
21.09.18: Как сообщает ВЦИОМ, более трети россиян, 39 процентов, верят в то, что есть безвредные виды алкоголя. Ещё год назад людей с таким мнением было 15 процентов. Как Вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 282 человека
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика