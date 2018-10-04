Сотрудников регистратур городских поликлиник обучат бесконфликтному общению

Сегодня в рамках реализации регионального проекта «Новая поликлиника» на базе Мурманского областного центра повышения квалификации специалистов здравоохранения началось каскадное обучение сотрудников медицинских организаций Мурманской области. Мероприятие направлено на дальнейшее совершенствование работы поликлиник, повышение качества работы и коммуникативных качеств медицинских регистраторов. Для начала навыкам бесконфликтного общения принято решение обучить сотрудников регистратур и call-центров городских поликлиник.

Для обучения мурманских медиков федеральным центром был направлен lean-тренер, который уже провел аналогичные мероприятия в 37 регионах страны. В рамках мероприятия рассматриваются типовые трудные ситуации при обслуживании пациентов, вопросы ведения делового разговора по телефону, правила работы в конфликтных ситуациях и другие вопросы.

Как отметила начальник управления организации медицинской помощи и реализации программ здравоохранения министерства здравоохранения Мурманской области Инга Анискова, главная цель проводимой в рамках проекта работы – создание атмосферы доверия и взаимоуважения между пациентом и медицинским работником.

Следующим этапом обучающего цикла станет тренинг для руководителей поликлиник.