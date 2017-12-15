Сотрудников УФСИН поблагодарили за активную работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения
В администрации столицы Заполярья в рамках прошедшей «Ярмарки социальных проектов» состоялось награждение лауреатов премии главы муниципального образования города Мурманск «За активную общественную работу».
Этой престижной награды были удостоены заместитель начальника регионального пенитенциарного ведомства Дмитрий Фокин и сотрудник отдела специального назначения «Айсберг» УФСИН России по Мурманской области Андрей Саможенов.
Дипломы главы Мурманска вручала заместитель председателя мурманского Совета депутатов Тамара Прямикова, поблагодарившая представителей УФСИН за активное сотрудничество с администрацией города-героя в работе по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Среди достижений лауреатов были отмечены: организация профессионально-ориентационной работы с учащимися мурманских школ и профессиональных образовательных организаций, высокий уровень подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной войне, - «День призывника», «Северный рубеж – 2017», «Зарница – 2017», учебных сборов допризывной молодежи.