Сотруднику университета пришлось свой отклик в соцсети признать ошибочным

Как стало известно нашей редакции, мурманчанин, сотрудник Мурманского государственного технического университета, со своей персональной страницы в соцсети «ВКонтакте» под фотографией, на которой запечатлён момент террористического акта, в новостной ленте, отрытой для неограниченного круга пользователей, поместил своё обращение, содержащее лингвистические и психологические признаки оправдания террористического акта.

Как сообщил сотрудник правоохранительных органов, в конце 2019 года в отношении данного гражданина было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

В ходе предварительного следствия подозреваемый полностью признал вину в совершении инкриминируемого ему преступления, раскаялся и оказал полное содействие следствию в раскрытии совершенного им преступления.