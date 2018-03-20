«Сова из космоса» - в Доме Дружбы состоится концерт Владислава Шушлина

24 марта в Доме Дружбы состоится концерт Владислава Шушлина, выступающего под псевдонимом «Owl from space» («Сова из космоса»). Владислав начал заниматься музыкой и писать песни достаточно давно. Где бы он ни работал и ни учился, он всегда оставался верен своему творчеству. Влад всегда пишет что-то новое, наигрывает на гитаре свои мелодии, экспериментирует. Имея красивый голос, прекрасное владение гитарой, он дарит слушателям свои песни, оставляя тёплую музыку в комплекте с энергичной подачей и полного донесения до слушателей своих мыслей. Несмотря на то, что Влад молодой артист, он будет интересен всем без возрастных ограничений.

Приглашаем всех, интересующихся музыкой и песней и просто желающих хорошо провести время в Дом Дружбы.

Мероприятие организовано Детско-юношеским клубом авторской песни «Гравицапа» при поддержке Министерства по внутренней политике и и массовым коммуникациям Мурманской области.