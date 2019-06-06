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Мурманская область. Арктика06.06.19 07:00

Совет депутатов – связующее звено жителей Североморска и управляющих компаний

Совет депутатов ЗАТО г.Североморск практикует проведение приёмов избирателей со своими жалобами и предложениями вместе с представителями управляющих компаний. Это даёт возможность более оперативно решать проблемные вопросы. Всего было проведено 4 таких приёма граждан, которые провели председатель Совета депутатов Евгений Алексеев, его заместитель Татьяна Сахарова, депутаты Вячеслав Чернавцев и Сергей Халатов с участием представителей управляющих компаний «СЖКХ», «Инвест ЖКХ», «Вертикаль» и «Прогресс».

По прошествии времени проводятся совещания, на которые приходят и граждане, обратившиеся с проблемными вопросами, и представители УК, и депутаты, проводившие приём граждан.

5 июня Евгений Алексеев провёл вторую такую встречу, в которой кроме депутатов и представителей УК принял участие председатель комитета по развитию городского хозяйства Александр Савченко. На ней были рассмотрены 23 заявления, с которыми обратились жители.

Татьяна Сахарова отметила, что в ходе её приёма 28 марта было озвучено 10 обращений граждан. Жители просили решить вопросы с освещением придомовой территории, с заменой стояков горячего и холодного водоснабжения, с оплатой ремонта залитой квартиры, ремонтов подъездов установкой дополнительных урн, вывозом мусора.

Жители благодарят депутатов за такую форму проведения приёма граждан. К сожалению, не все обращения удаётся решить оперативно. К примеру, по 10 проблемным вопросам, которые обязано было решить СЖКХ, удалось устранить недостатки по 4 обращениям. Они остаются на контроле в Совете депутатов и КРГХ.

4 апреля приём 10 жителей Североморска-3 провёл депутат Станислав Чернавцев. Он отметил, что жалобы жителей УК «Прогресс» старается решить незамедлительно, но есть и узкие места. Среди них заделка межпанельных швов, перенос мусорных площадок от детского садика и Музыкальной школы. Эти вопросы необходимо согласовать с региональным оператором по вывозу мусора. В течение летнего периода будет осуществляться заделка межпанельных швов, замена стояков.

Евгений Алексеев поблагодарил УК «Инвест ЖКХ» за оперативное решение по обращению жительницы, которая жаловалась на протекающие межпанельные швы. Половина необходимых работ уже выполнена. Это подтвердила присутствовавшая на совещании заявительница Кристина Сахник.

Татьяна Сахарова обратилась к представителям УК с просьбой откликнуться на предложения граждан завезти им землю и саженцы для озеленения придомовых участков. Представители «СЖКХ» и «Вертикаль» сообщили, что они уже приступили к этой работе.

По завершению совещания Евгений Алексеев поблагодарил представителей УК и отметил необходимость дальнейшего проведения совещаний в таком формате. В свою очередь представители Управляющих компаний подчеркнули, что депутаты помогают достичь понимания между управляющими компаниями и северомиорцами. Контроль со стороны депутатов подстегивает коммунальщики работают более оперативно и качественно.

 

 

 

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