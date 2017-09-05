Мурманская область. Арктика05.09.17 12:27
Совет депутатов флотской столицы утвердил кандидатуру в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы ЗАТО г.Североморск
5 сентября под председательством временно исполняющего обязанности главы ЗАТО г.Североморск Евгения Алексеева состоялось очередное заседание представительного органа власти флотской столицы.
Депутаты утвердили изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории ЗАТО г.Североморск, утвердили назначение на должность заведующих детским садом № 51 Денисову С.А. и детским садом № 47 Мосалеву Н. В., утвердили кандидатуру депутата Козинского И.В. в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы ЗАТО г.Североморск.
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