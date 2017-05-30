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Мурманская область. Арктика30.05.17 17:40

Совет депутатов флотской столицы внёс изменения в бюджет текущего года

30 мая под председательством главы ЗАТО г.Североморск Александра Абрамова состоялось очередное заседание Совета депутатов. Депутаты внесли изменения в бюджет ЗАТО г.Североморск, увеличив доходы на  16745,3 тысячи рублей, а расходы на 15607,7 тысячи рублей.

Внесение изменений в доходную часть бюджета связано с предоставлением бюджету ЗАТО г.Североморск субсидии на софинансирование расходных обязательств на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд в сумме 13864,5 тысячи рублей, а также возвратом организациями остатков субсидий прошлых лет в сумме 2880,75 тысячи рублей.

Произведено также перераспределение бюджетных ассигнований 2017 года на основании обращений главных распорядителей бюджетных средств.

Депутаты начали ежегодный процесс внесения изменений и дополнений в устав ЗАТО г.Североморск. В газете «Североморские вести» будет опубликована информация о порядке сбора и учёта предложений населения  для внесения изменений и дополнений в устав. Изменения и дополнения будут приниматься с 5 июня до 22 сентября 2017 года. Затем они будут обобщены, вынесены после принятия решения депутатами на публичные слушания и лишь затем, утверждены решением Совета депутатов ЗАТО г.Североморск. Но в силу измененный устав вступит только после получения заключения Министерства юстиции Мурманской области.

Депутаты внесли изменения в решение Совета депутатов о порядке определения размера арендной платы, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО г.Североморск.

Депутатами было принято решение «Об обязательном экземпляре документов   муниципального образования ЗАТО г.Североморск». Данным решением производителем обязательного экземпляра документов (официальных муниципальных правовых актов органов местного самоуправления) определено, что им является газета «Североморские вести», а получателем двух экземпляров газет – Североморская централизованная библиотечная система. Это решение гарантирует, что официальные документы, которые принимались органами местного самоуправления, обязательно станут достоянием наших потомков. 

Внесены изменения в Положения о порядке и форме предоставления Совету депутатов ежегодного отчёта главы администрации ЗАТО г.Североморск о результатах его деятельности.

 

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