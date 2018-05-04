Совет депутатов утвердил Правила благоустройства территориального образования город Мурманск

Решением Совета депутатов города Мурманска от 27.10.2017 № 40-712 утверждены Правила благоустройства территориального образования город Мурманск. Указанным нормативным документом установлен порядок содержания элементов благоустройства, работ по озеленению территорий и содержания зеленых насаждений на территории города Мурманска.

Пунктом 10.3.4.1 Правил благоустройства утверждено, что снос, пересадка, санитарная обрезка зеленых насаждений на территории города Мурманска осуществляются в соответствии с Порядком осуществления сноса, пересадки, санитарной обрезки зеленых насаждений и компенсационного озеленения на территории города Мурманска, утвержденным решением Совета депутатов города Мурманска от 03.04.2008 № 48-587.

В соответствии с Порядком за снос зеленых насаждений в случае строительства и реконструкции дорог, улиц, инженерных сетей, зданий и сооружений назначается компенсационное озеленение в виде посадки деревьев/кустарников или обустройства газона. Данная компенсация идет на озеленение территорий школ, детских садов и улиц города.

В случае необходимости согласования сноса или санитарной обрезки аварийных, сухостойных деревьев и кустарников, восстановления светового режима в жилых помещениях физическим лицам необходимо обратиться в организацию, обслуживающую придомовую территорию, на которой расположены зеленые насаждения. Указанным организациям, получив данные заявления от жителей дома, надлежит обратиться в комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

Юридическим лицам для согласования сноса, пересадки и санитарной обрезки зеленых насаждений на территории города Мурманска надлежит обращаться в комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

Согласно пункту 10.3.4.5 Правил благоустройства запрещается:

— уничтожать, повреждать деревья, кустарники, другие зеленые насаждения, сучья и ветви деревьев и кустарников, клумбы, цветники, газоны, иные элементы озеленения;

— производить несанкционированный снос, обрезку, пересадку зеленых насаждений;

— засорять озелененные территории, расположенные на них пешеходные коммуникации отходами производства и потребления;

— устраивать на озелененных территориях свалки мусора, снега и льда, за исключением отвалов чистого снега, полученных при расчистке садовых и парковых дорожек;

— сжигать листву, отходы производства и потребления на озелененных территориях;

— размещать на зеленых насаждениях объявления, номерные знаки, различные указатели;

— делать на деревьях надписи, надрезы, наносить зеленым насаждениям механические повреждения, забивать в стволы зеленых насаждений гвозди, иные предметы, прикреплять к ним электропровода, электрогирлянды из лампочек (за исключением централизованного оформления);

— сбрасывать снег, сосульки, наледь с крыш и выступающих конструктивных элементов зданий на зеленые насаждения без принятия мер, обеспечивающих их сохранность;

— производить строительные и ремонтные работы без ограждения зеленых насаждений щитами, гарантирующими их защиту от повреждений;

— использовать озелененные территории для складирования любых материалов;

— обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 метров от ствола и засыпать шейки деревьев землей или строительным мусором;

— добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки озелененных территорий;

— разжигать костры, использовать пиротехнические изделия и мангалы на озелененных территориях;

— движение и размещение транспортных средств на территориях вне пределов автомобильных дорог, занятых зелеными насаждениями, в том числе на газонах, территориях рекреационного назначения, парках, скверах;

— самовольная установка и (или) использование самовольно установленных ограждений и иных конструкций на озелененных территориях.

За любое незаконное уничтожение и повреждение зеленых насаждений (деревья, кустарники, газон) взыскивается восстановительная стоимость. Порядок расчета и оплаты восстановительной стоимости зеленых насаждений устанавливается постановлением администрации города Мурманска от 17.07.2015 № 1947.

Если вы стали свидетелем несанкционированного сноса и/или повреждения зеленых насаждений:

1. Постарайтесь выяснить наименование организации или информацию о лице, производящем снос и/или повреждение зеленых насаждений.

2. По возможности сделайте фотографии момента уничтожения и/или повреждения зеленых насаждений.

3. Сообщите об увиденном по телефону 051 или в комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска по телефону 45-91-57.