Совет депутатов ЗАТО г. Североморск наращивает расходную часть бюджета на 2019 год на 22 млн рублей

14 февраля председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев провел очередное заседание представительного органа власти флотской столицы. В нем принял участие глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков.

Заслушав доклад председателя Североморской территориальной избирательной комиссии Татьяны Ищенко о передаче вакантного мандата депутата Совета депутатов ЗАТО г.Североморск пятого созыва зарегистрированному кандидату из списка кандидатов избирательного объединения «Североморское местное отделение политической партии «Единая Россия» Решетняк Сергея Александровича, депутаты признали его полномочия.

Впервые в 2019 году были внесены изменения в бюджет муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Бюджет флотской столицы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов первоначально утвержден с основными параметрами: прогнозируемый общий объём доходов в сумме 3 млрд 135 млн 102,1 тысячи рублей; общий объём расходов в сумме 3 млрд 204 млн 847,6 тысячи рублей; дефицит бюджета в сумме 69 млн 745,5 тысячи рублей.

Изменения, внесенные депутатами, затронули основные параметры бюджета. Изменения коснулись расходов. Они увеличились на 22 млн 70 тысяч рублей. На эту же сумму увеличился и дефицит бюджета, составив 91 млн 815,5 тысячи рублей.

Комитету по развитию городского хозяйства выделено дополнительно 19 млн 182,6 тысячи рублей на капитальный ремонт и реконструкцию автомобильных дорог и комитету имущественных отношений – 2887 тысяч рублей на проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию, а также, на содержание и обслуживание казенного учреждения.

Было принято решение об установке мемориальной доски в честь Портненко Игоря Валерьевича на фасаде здания ГОБОУ МО КК «Североморский кадетский корпус», расположенного по адресу: г. Североморск, улица Восточная, 11а. Установка мемориальной доски будет осуществлена за счёт средств ГОБОУ МО КК «Североморский кадетский корпус».

Игорь Портненко проходил службу рядовым снайпером в составе ограниченного контингента советских войск в Демократической Республике Афганистан. В последнем бою уничтожил 20 моджахедов. Погиб 25 апреля 1983 года. Игорь Валерьевич похоронен на мурманском городском кладбище «Мурмаши». Указом Президиума Верховного совета СССР от 24.08.1983 года Портненко Игорь Валерьевич награжден орденом Красной Звезды. Посмертно. Награжден также почетным знаком «Воин-интернационалист» и медалью «От благодарного афганского народа».

Депутаты утвердили новое Положения об организации погребения и похоронного дела в муниципальном образовании ЗАТО г. Североморск, утвердили Местные нормативы градостроительного проектирования ЗАТО г. Североморск Мурманской области.

В начале каждого года депутаты принимают Решение «Об установлении размера среднемесячного дохода и стоимости налогооблагаемого имущества для признания граждан малоимущими в целях постановки на учет для предоставления жилых помещений по договорам социального найма в ЗАТО г. Североморск». Так было и в этот раз. Теперь, для признания граждан малоимущими в целях постановки на учёт для предоставления жилых помещений по договорам социального найма в ЗАТО г.Североморск размер среднемесячного совокупного дохода, приходящегося на каждого члена семьи утверждён – 20543 рубля, а размер стоимости налогооблагаемого имущества, находящегося в собственности членов семьи, исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья, на каждого члена семьи – 517118 рублей.

В 2017 году получили жильё 112 семей, а в 2018 году – 121 семья. На очереди стоят 140 семей.

Депутаты согласовали назначение Ухарева Константина Николаевича на должность директора Муниципального казенного учреждения «Городской центр жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО г. Североморск».

За активную общественную деятельность, личный вклад в развитие малого и среднего бизнеса Мурманской области и в связи с 10-летием со дня основания НКО «Союз предпринимателей ЗАТО г. Североморск депутаты наградили Благодарственными письмами Подвиженко Галину Васильевну – коммерческого директора сети магазинов «Марк», Кострова Сергея Валерьевича – главного редактора газеты «РИО-Североморск», Китаева Алексея Валерьевича – индивидуального предпринимателя.

С отчетом «О состоянии криминогенной обстановки и обеспечении правопорядка на обслуживаемой территории и основных результатах оперативно-служебной деятельности МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г.Островной» перед депутатами выступил ВРИО начальника МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной майора полиции Пермяков Александр Дмитриевич. По итогам 2018 года МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной заняло 3 место в Мурманской области.

После завершения заседания Совета депутатов глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменько проинформировал народных избранников о реализации во флотской столице наиболее значимых социальных проектов. Начато строительство школы на 1200 мест и детского сада в Североморске-1.

6 февраля решён вопрос о строительстве ещё одного детского сада на 220 мест на улице Восточная. Благодаря строительству в этом районе детского сада удастся решить вопрос с капитальным ремонтом дороги, линии электропередач, канализации, что повысит интерес к этому району города.

Что касается детской поликлиники, то она полностью готова принять маленьких пациентов. Дело за получением разрешительных документов. Владимир Евменьков отметил вклад неравнодушных североморцев, которые выделили более 800 тысяч рублей на установку в детской поликлинике аппаратуры электронной очереди и на художественное оформление внутренних помещений.

«Мы отметим всех этих людей поименно», - сказал Владимир Евменьков.