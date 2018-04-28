Совет депутатов ЗАТО город Североморск утвердил исполнение бюджета за 2017 год

27 апреля состоялось внеочередное заседание Совета депутатов ЗАТО город Североморск, в ходе которого депутаты, заслушав выступления начальника управления финансов Надежды Ракшиной и председателя контрольно-счетной палаты Надежды Муриной, утвердили исполнение бюджета флотской столицы за 2017 год. Депутаты предварительно обсуждали этот вопрос на заседании постоянной комиссии, были проведены публичные слушания.



Депутаты приняли решение о передаче некоммерческой организации Физкультурно-профилактическое частное учреждение «Североморцы» муниципального нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Североморск, ул. Комсомольская, д. 1 сроком на три года.



ФПЧУ «Североморцы» в переданном помещении планирует проведение физкультурных и спортивных мероприятий, физкультурно-оздоровительную реабилитацию больных, мероприятия по популяризации и развитии физической культуры и спорта а также проведение профилактической и санитарно-информационной работы среди населения. Спортивные мероприятия проводятся с вовлечением детей, подростков и взрослых граждан. Деятельность организации заключается исключительно в привлечении жителей города к здоровому образу жизни.



Было принято решение о награждении Благодарственным письмом предпринимателя Ларину О.С.



