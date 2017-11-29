Совет депутатов ЗАТО г.Заозёрск предложил главе администрации покинуть свой пост, а он решил пойти в суд

Большие проблемы маленького города. Кто виноват в том, что в Заозёрске не убираются улицы, со скрипом решаются проблемы жилого фонда, а местная котельная, переданная муниципалитету военными, до сих пор не получила паспорт готовности, накопив внушительный долг в сотни миллионов. И даже привыкшие ко всему моряки Северного флота бьют тревогу.

В маленьком закрытом от посторонних посетителей военном городке Заозёрске сложилась парадоксальная ситуация. А автором такой муниципальной шизофрении стал глава местной администрации. По версии Валерий Урошлева, в ЗАТО проблем почти нет: численность населения и его благосостояние растут, коммунальная сфера работает как часы и даже местная котельная, спешно переданная от военных, отремонтирована и обеспечена запасом топлива. По крайней мере так градоначальник обрисовал ситуацию губернатору на недавнем заседании регионального правительства. Но так ли это на самом деле? Лучше всего спросить у самих горожан.

- По многим вопросам я неоднократно обращался к главе администрации, у меня обращения с 2014 года, говорит Тимур Рахимов, житель ЗАТО г.Заозёрск. - Ни один вопрос по моим обращениям не был решён главой администрации. Вопросы были решены либо методом прокурорского реагирования, либо какими-то другими.

Житель Заозёрска Тимур Рахимов показывает, каким выглядит гарнизонный город летом, когда всю красоту не скрывает слой снега. Благие цели - замена инженерных сетей оборачивается головной болью для всех жителей, имеющих маленьких детей. Зарывать ямы, оставшиеся от земляных работ, здесь не принято, упасть же в многометровые канавы может любой сорванец, случайно оказавшийся рядом, ведь работы нередко ведутся неподалеку от игровых площадок.

- Что касается ограждения раскопанных тепловых сетей, то, к моему сожалению, они проводили неоднократно ограждения лентами, но жители города их срывали, - объясняет ситуацию Валерий Урошлев, глава администрации ЗАТО город Заозёрск.

К огорчению депутатов горсовета, у градоначальника есть довольно странная для взрослого человека черта, обидчивость на коллег. Во время прошлых дискуссий он не раз выбегал из зала заседаний, не отвечал на вопросы народных избранников. Но на этой встрече Валерий Михайлович всё же умудрился усидеть на месте, правда, постоянно играет в гляделки с заместителем, как бы требуя одобрения своим словам, ведь для того чтобы предоставить хотя бы такой отчёт, главе потребовался час форы. С ходу говорить о положении дел он был не готов.

- Правильно губернатор сказала, что Валерий Михайлович живёт в предположениях, - отмечает Игорь Винокур, глава муниципального образования ЗАТО город Заозёрск. - Это не мои слова, а слова губернатора. И все мы с вами под новый год получили исполнительный лист на 268 миллионов рублей.

Из-за просчётов с котельной, которая до сих пор не получила от Ростехнадзора паспорт готовности, долг города перед ресусроснабжающей организацией вырос уже до внушительных 350 миллионов рублей – сумма, которую муниципалитет вряд ли сможет потянуть самостоятельно. Самое время начинать экономить, но глава администрации даже своего первого зама, на которого свалились все шишки из-за провальной подготовки к отопительному сезону, ремонту дорог и коммунальными бедами, был уволен с внушительным золотым парашютом.

- У меня такое ощущение, извините кончено, если обидел, не заигрались ли вы на своем месте? – задаётся вопросом Игорь Винокур, глава монопольного образования ЗАТО город Заозёрск. - Давайте вспомним прошлый год, когда МУП «ДТХ» почти под банкротство попало. Как у нас в городе убирали дороги? Никак! Какие меры приняли? Никакие! Руководитель премии получает, а дороги не убираются.

Но к оценкам депутатов Валерий Урошлев прислушиваться не любит или не хочет. Например, гостиницу, которая, по словам парламентариев, приносит прибыль, градоначальник вопреки запретам Совета включил в план приватизации. Наверное, кому-то из его окружения эта недвижимость в центре города пришлась по вкусу. В итоге народные избранники предложили главе администрации покинуть свой пост, но виновник ситуации за собой вины не признает, мол, все вопросы решал согласно закону.

- С решением Совета депутатов я не согласен. И если депутаты так решили, то свою позицию я буду отстаивать в суде, - сказал Валерий Урошлев, глава администрации ЗАТО город Заозёрск.

В распоряжении Совета депутатов есть доказательства того, что Валерий Михайлович пытался оказывать на депутатов давление, чтобы они покинули состав органа власти. И делалось это ради так называемой одноглавой системы, на которую имеют право ЗАТО. В этом случае глава администрации мог получить карт-бланш на управление Заозёрском и спокойно вести свои дела, как и прежде, смотря на все проблемы через толстые розовые очки.