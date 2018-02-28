Совет Федерации одобрил закон о приравнивании МРОТ к прожиточному минимуму

Совет Федерации одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 100% прожиточного минимума более чем на полгода раньше планируемого - с 1 мая 2018 года, а не с 1 января 2019 года.

В настоящее время МРОТ составляет 9489 рублей, или 85% от прожиточного минимума за II квартал 2017 года, ранее отмечали в пресс-службе Минтруда.

После вступления в силу закона с 1 мая этого года МРОТ будет равен 11163 рублям, а суммарное его повышение в 2018 году составит 43%.