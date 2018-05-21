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Мурманская область. Арктика21.05.18 15:28

Совет Федерации принял постановление «О государственной поддержке социально-экономического развития Мурманской области»

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области губернатор Марина Ковтун рассказала о постановлении «О государственной поддержке социально-экономического развития Мурманской области», которое Совет Федерации Федерального Собрания России принял 16 мая.

По словам Марины Ковтун, в основе документа лежит проект постановления Совета Федерации, принятый 18 апреля по итогам Дней Мурманской области в Совфеде. Он был сформирован с учетом предложений правительства Мурманской области и областной Думы, доработанных с комитетами Совета Федерации и федеральными органами власти.

«В постановлении отмечается, что Мурманская область имеет стратегическое значение для решения задач по обеспечению национальной безопасности и обороноспособности государства в Арктике», – отметила губернатор.

В связи с этим Совет Федерации, по предложениям Мурманской области, сформировал рекомендации в адрес правительства России о необходимости принятия решений по вопросам: газификации региона, формирования экономически целесообразных условий энергоснабжения, обеспечения потребностей Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в селе Белокаменка в автомобильном сообщении, кадрового обеспечения сферы здравоохранения и развития онкологической службы в регионе, повышения сбалансированности бюджета региона и увеличения бюджетных ассигнований на обеспечение жильем граждан, подлежащих переселению из ЗАТО, федеральной поддержки реализации региональных проектов, направленных на ликвидацию вреда окружающей среде и модернизацию объектов культуры.

«Принятие Постановления Совета Федерации не означает автоматического решения заявленных вопросов. Однако это серьёзный шаг вперёд, которого мы добивались и добились. Мы поняли, что наш голос может и должен быть услышан. И это вдохновляет нас продолжать работу», – подчеркнула Марина Ковтун.

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