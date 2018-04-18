Совет Федерации принял постановление о государственной поддержке социально-экономичного развития Мурманской области. В нем нашли отражение предложения, вынесенные правительством Мурманской области и областной думой на рассмотрение комитетов Совета Федерации.



«По итогам обсуждения на комитетах подготовлены конкретные предложения о мерах поддержки экономического и социального развития Мурманской области. Основа постановления уже есть, она принята. Сейчас мы будем его дорабатывать. Мы максимально учтём все предложения Мурманской области, которые бы поддержали на федеральном уровне развитие этого стратегически важного для всей России региона. Уверена, что это будет хорошая поддержка», – подчеркнула председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, добавив, что Совет Федерации готов и в дальнейшем поддерживать предложения Мурманской области, направленные на развитие края и повышение качества жизни северян.



«Руководство области работает очень напряжённо, очень многое делает, и есть хорошие результаты: рост промышленного производства, рост в добывающих отраслях, в социальной сфере есть позитивное движение. Регион можно похвалить за стабильную финансовую ситуацию, за эффективное управление финансами, потому что госдолг соразмерный. В то же время есть и проблемы, которые должен помогать решать федеральный центр», – отметила Валентина Матвиенко.



Дни субъекта в Совете Федерации – эффективная площадка для постановки конкретных задач в развитии региона, и нам удалось добиться поставленных целей, заявила губернатор Марина Ковтун.



«Нужный эффект получен. Мы получили пристальное внимание всех комитетов и аппарата Совета Федерации, все вопросы были максимально детализированы. Постановление содержит практически все наши предложения», – сказала Марина Ковтун.