Совет Федерации ратифицировал конвенцию МОТ, предусматривающую среднюю страховую пенсию в размере 40% от заработка

Совет Федерации ратифицировал конвенцию Международной организации труда (МОТ) «О минимальных нормах социального обеспечения». Предполагается, что она вступит в силу с 1 января 2019 года, одновременно с законом о пенсионной реформе.

Конвенция охватывает основные сферы социального обеспечения, включая медицинское обслуживание, обеспечение по болезни, безработице, старости, в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием, семейное обеспечение, по материнству, инвалидности, случаю потери кормильца.

По каждому из этих разделов конвенция дает определение покрываемых рисков и фиксирует минимальные требования относительно круга защищаемых лиц, размера денежных выплат или объема предоставляемых услуг, продолжительности обеспечения и необходимого стажа для его получения.

Документ предусматривает, что средняя страховая пенсия должна быть в размере 40% от среднего заработка.

Конвенция была принята 35-й сессией Генеральной конференции МОТ в Женеве 28 июня 1952 года и вступила в силу 27 апреля 1955 года. В настоящее время ее ратифицировали 55 государств.