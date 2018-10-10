Совет муниципальных образований Мурманской области рассмотрел предложения о реализации проектов «Умный город»

Состоялось очередное заседание ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области». Вместе с главами муниципальных образований в работе заседания приняли участие первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин, руководители исполнительных органов государственной власти Мурманской области, депутаты Мурманской областной Думы.

Руководители предприятий телекоммуникационной сферы представили свои предложения о реализации проектов «Умный город», в типологию которых входит энергосбережение и энергоэффективность, мониторинг состояния окружающей среды, транспортного потока и многое другое.

Участники заседания рассмотрели также предстоящие изменения в Закон Мурманской области «О содержании животных». Вопрос регулирования численности безнадзорных животных является одним из затратных в финансовом плане. Наибольшую сложность представляет отсутствие на федеральном уровне полного законодательного регулирования. На реализацию мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в областном бюджете на 2019 год предусмотрено более 51 млн рублей.

Кроме того, новую редакцию Стратегии социально-экономического развития Мурманской области на период до 2025 года представила министр экономического развития Елена Тихонова. Стратегия является документом стратегического планирования Мурманской области, определяющим приоритеты, цели и задачи государственного управления на уровне субъекта Российской Федерации на долгосрочный период.