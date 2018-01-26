Совет муниципальных образований Мурманской области рассмотрел вопрос реализации в регионе программы «Формирование комфортной городской среды»

Вчера состоялось первое в этом году заседание Ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области». Открывая заседание, заместитель губернатора Анатолий Векшин обратил внимание на его большую повестку и широкий спектр обсуждаемых вопросов. «Все они требуют особого внимания и затрагивают интересы не только органов местного самоуправления, но также являются важной составляющей интересов областного правительства», - сказал Анатолий Векшин.

Председатель ассоциации – глава муниципального образования Полярные Зори Максим Пухов акцентировал внимание на необходимости создания в регионе системы вызова экстренных служб по единому номеру 112. Сейчас в опытном режиме она функционирует только в Мурманске. Максим Пухов призвал руководителей органов местного самоуправления в сжатые сроки подготовить все необходимые расчёты для создания и эксплуатации на своих территориях системы «112».

Одним из основных стал вопрос реализации в Мурманской области программы «Формирование комфортной городской среды» - федерального приоритетного проекта, которым предусмотрено благоустройство дворовых и общественных территорий.

«В этом году объёмы средств, выделяемые на реализацию проекта в Мурманской области, увеличены, общая сумма затрат на мероприятия с учетом всех возможных источников превысит 400 миллионов рублей. Для успешной реализации проекта необходимо начать работы на конкретных объектах не позднее начала июня», - сообщила первый заместитель министра строительства и территориального развития Мурманской области Елена Абраменко.

Анатолий Векшин подчеркнул, что важнейшую роль в успехе проекта «Формирование комфортной городской среды» играют участие самих жителей, их заинтересованность и искренняя поддержка.

Также на заседании обсудили участие заказчиков муниципального уровня в расчёте Рейтинга эффективности и прозрачности закупочных систем регионов Российской Федерации по итогам 2017 года, сформировали план работы на 2018 год, утвердили представителей в состав общественной молодежной палаты при Мурманской областной Думе. Ими стали Ольга Абрамова, Анна Махунова, Наталья Томилова, Екатерина Идрисова и Андрей Жидов. Окончательный этап формирования молодёжной палаты при Мурманской областной Думе состоится 27 февраля.