Совет облдумы решил открыть осеннюю сессию 20 сентября

Состоялось заседание Совета областной Думы под председательством главы регионального парламента Сергея Дубового. Депутаты решили, что очередное заседание Думы начнётся 20 сентября.

В повестке дня – свыше 20 различных вопросов.

В первом чтении областные законодатели планируют рассмотреть проекты законов – «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области по вопросам предоставления мер социальной поддержки», «О внесении изменения в статью 6 Закона Мурманской области «О содержании животных», «О единой субвенции местным бюджетам» и ряд других.

Во втором чтении депутаты обсудят проект закона «Об аварийно-спасательной службе Мурманской области, аварийно-спасательных формированиях Мурманской области».

Также в повестке дня – вопрос о назначении на должность Уполномоченного по правам человека в Мурманской области.