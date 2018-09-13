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Мурманская область. Арктика13.09.18 12:42

Совет облдумы решил открыть осеннюю сессию 20 сентября

Состоялось заседание Совета областной Думы под председательством главы регионального парламента Сергея Дубового.   Депутаты решили, что очередное заседание Думы начнётся 20 сентября.

В повестке дня – свыше 20 различных вопросов.

В первом чтении областные законодатели планируют рассмотреть проекты законов – «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области по вопросам предоставления мер социальной поддержки», «О внесении изменения в статью 6 Закона Мурманской области «О содержании животных», «О единой субвенции местным бюджетам» и ряд других.

Во втором чтении депутаты обсудят проект закона «Об аварийно-спасательной службе Мурманской области, аварийно-спасательных формированиях Мурманской области».

Также в повестке дня – вопрос о назначении на должность Уполномоченного по правам человека в Мурманской области.

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