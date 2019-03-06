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Мурманская область. Арктика06.03.19 15:46

Совет по стратегическому развитию Мурманской области – три в одном

Сегодня на заседании регионального правительства, которое провела губернатор Марина Ковтун, был рассмотрен вопрос о создании Совета по стратегическому развитию Мурманской области.

С обоснованием необходимости создания такого органа выступила министр экономического развития Елена Тихонова. Руководитель областного ведомства предложила ликвидировать три существующие совещательные площадки, функции которых во многом дублируются, – Программно-целевой совет, Совет по проектной деятельности и Межведомственную комиссию по указам, и создать для рассмотрения тех же самых вопросов постоянно действующий единый коллегиальный орган – Совет по стратегическому развитию Мурманской области.

«При подготовке данного предложения мы принимали во внимание структуру, созданную на федеральном уровне. Совет предлагается возглавить губернатору Мурманской области. В структуру Совета войдут президиум, возглавляемый первым заместителем губернатора, и проектные комитеты, возглавляемые заместителями губернатора», – отметила Елена Тихонова.

Министр экономического развития подробно сообщила, какие функции будет выполнять Совет. В частности, в число его задач войдёт мониторинг достижения показателей «майских» указов Президента России 2012 года. В состав Совета по стратегическому развитию, как ранее в состав Программно-целевого совета, войдут представители исполнительных органов государственной власти, Мурманской областной Думы, органов местного самоуправления и общественности.

Как и сейчас, непосредственное управление региональными проектами или группами проектов в рамках одного функционального направления будут осуществлять проектные комитеты, возглавляемые заместителями губернатора Мурманской области – кураторами проектов. Функции проектных комитетов будут расширены, а процедура согласования изменений в государственные программы немного упростится, подчеркнула Елена Тихонова.

Губернатор Марина Ковтун отметила, что в нынешних условиях, когда в регионе реализуются 46 проектов в рамках национальных проектов России, создание единой совещательной структуры – верный шаг. «Важно не плодить новые органы, а использовать имеющийся у нас опыт» – подчеркнула глава региона, напомнив, что проектный метод работы применяется в Мурманской области с 2012 года.

 

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