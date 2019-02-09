Совет по туризму города Апатиты выявил четыре основные проблемы, мешающие развитию туризма

В администрации города Апатиты состоялось очередное заседание совета по туризму. Напомним, мероприятие проводится не реже одного раза в год и собирает заинтересованных представителей власти, бизнеса и общественности. Отдельное внимание уделяется отчётам о реализации подпрограммы «Развитие туризма» муниципальной программы «Развитие экономического потенциала» и работе Туристского информационного центра города Апатиты.

В этот раз заседание совета фактически прошло в два этапа. 28 декабря прошлого года на нём в большей мере присутствовали представители частного бизнеса, а 6 февраля текущего – заинтересованные лица из числа сотрудников администрации и подведомственных ей учреждений. Содержание встреч также разнилось – в первый раз чествовали тех, кто вносит существенный личный вклад в благоустройство города, а во второй – слушали о результатах работы в области развития туризма в 2018 году и планах на следующий период.

Как было отмечено в докладах, туристский поток в Апатитах с каждым годом увеличивается, а с момента начала ведения ведомственного мониторинга в 2016 году уже достиг роста более чем в 30% (с 20,5 тысячи до 27,2 тысячи гостей). При этом больше всего гости приезжают в город в феврале, апреле, июне и августе. Структуру потока, его зависимость от событийных мероприятий, проводимых в городе, и степень удовлетворенности приезжающих гостей инфраструктурой в Апатитах ещё предстоит прояснить, в том числе, в рамках работы Туристского информационного центра в предстоящем 2019 году.

Помимо вопросов туристского потока по территории города Апатиты участники заседания обсудили и текущие задачи в сфере туризма, способы их решения. Было предложено применить новый подход при планировании деятельности на период до 2025 года, уделить больше внимания эффективному взаимодействию власти, бизнеса и общественности. Так, предшествовавшие совету деловые встречи с предпринимателями в Туристском информационном центре, выявили 4 основные проблемы, мешающие развитию туризма в городе. Среди них - необходимость коррекции информационного поля, отсутствие единого стиля территории и бренда города, слабое использование природных ресурсов, а также внешний вид некоторых городских территорий. Все эти проблемы могут быть эффективно решены совместными усилиями, по каждой проблеме был предложен план действий.

Закончилось заседание совета активным обсуждением возросшего туристского потока в Хибины из азиатских стран (в первую очередь, это Китай и Тайланд). Не в первый раз прозвучали идеи открытия в городе китайского ресторана и создания условий для размещения больших туристических групп; базы отдыха и гостиницы. Специалисты обменялись опытом работы с этим сегментом туристов. Примечательно, что перед самым заседанием в Туристском информационном центре города Апатиты побывала гостья из Поднебесной – она осталась в восторге от природы Заполярья в Мурманске и искала возможности полюбоваться на полярное сияние на просторах Хибин.