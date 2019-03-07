Совет по улучшению инвестклимата в Мурманской области принял решение о государственной поддержке проекта «Центр строительства крупнотоннажных сооружений в селе Белокаменка»

Вчера Совет по улучшению инвестиционного климата в Мурманской области под руководством губернатора Марины Ковтун принял решение о предоставлении проекту «Центр строительства крупнотоннажных сооружений в с. Белокаменка» компании «НОВАТЭК-Мурманск» государственной поддержки. Речь идёт о применении пониженной ставки по налогу на прибыль до 1 января 2023 года и льготе по налогу на имущество сроком на 5 лет.

Согласно представленному на заседании заключению, капитальные вложения инвестора в проект до 2022 года составят не менее 102 млрд 850 млн рублей. В результате его реализации рост доходов консолидированного бюджета Мурманской области оценивается в 30,8 млрд рублей. При этом суммарные налоговые льготы и преференции инвестора составят 11,8 млрд рублей.

Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений предназначен для изготовления морских комплексов по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата на основаниях гравитационного типа. Проект соответствует направлениям социально-экономического развития Мурманской области, определенным Стратегией социально-экономического развития региона до 2020 года и на период до 2025 года. Его реализация будет способствовать формированию в регионе технологического кластера обеспечения шельфовой добычи в Арктике.

Также в ходе заседания членами Совета было принято решение о внесении изменений в специальный инвестиционный контракт о государственной поддержке инвестиционной деятельности при реализации стратегического инвестиционного проекта Мурманской области «Программа реконфигурации производства АО «Кольская ГМК». Это связано с тем, что в ходе реализации инвестиционного проекта руководством предприятия принято решение об увеличении планируемого объёма инвестиций.

Глава региона Марина Ковтун напомнила, что меры государственной поддержки при реализации инвестпроектов действуют в Мурманской области с 2014 года. С применением мер господдержки уже реализовано семь крупных инвестиционных проектов; осуществлено свыше 100 млрд рублей капитальных инвестиций; создано более 2700 новых рабочих мест. Общий объём налоговых льгот и преференций с 2014 по 2018 годы составил 3,1 млрд рублей.