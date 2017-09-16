Совет представителей коренных малочисленных народов Севера обсудит вопрос практического применения алфавитов саамского языка

Другой взгляд Сейчас в сети можно много найти откликов по поводу пятничной политической тусовки в сквере на улице Ленинградской. Попытаюсь отметить здесь то, что осталось за вниманием активных пользователей некотор Комментарий к новости: Алексей Навальный едет со своей программой в Мурманск

SuhiRos Соглашусь с sosed51, но хочу заметить, что диагноз путинской власти - «воровская» - поставлен Навальным, да и не только им, - правильный. Другое дело, а кто сможет выдержать искушение шальными деньгам Комментарий к новости: Алексей Навальный едет со своей программой в Мурманск