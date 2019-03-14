Совет созывает Думу на 21 марта

Состоялось заседание Совета Мурманской областной Думы под председательством главы регионального парламента Сергея Дубового. Депутаты решили, что очередное заседание Думы начнётся 21 марта. В повестке дня – свыше 20 вопросов.

Депутаты обсудят в первом чтении проекты законов, вносящие изменения в законы «О мерах социальной поддержки, направленных на привлечение в Мурманскую область специалистов в сфере здравоохранения и «Об охране здоровья граждан на территории Мурманской области».

Региональные парламентарии заслушают отчёты о деятельности Контрольно-счётной палаты, о состоянии правопорядка на территории области и результатах деятельности подчиненных органов внутренних дел в 2018 году, а также доклад о деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской области.

В порядке законодательной инициативы в Государственную Думу планируется внести два проекта федерального закона - «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» и «О внесении изменений в федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении».

Кроме того, предполагается рассмотреть вопросы об обращениях в федеральный центр по ряду актуальных проблем. В частности, речь идёт о необходимости расширения гарантий по социальной поддержке ветеранов боевых действий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и об оказании содействия в недопущении возникновения чрезвычайной ситуации в сфере теплоснабжения Мурманской области и обеспечении энергетической безопасности региона.