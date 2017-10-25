Совет ветеранов ОВД по Мурманской области подвел итоги работы

УМВД России по Мурманской области состоялась VIII отчетно-выборная конференция ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Заполярья, на которой присутствовало 32 делегата. В структуру общественных ветеранских организаций, действующих на территории региона, входят более 20 «первичек», в которых состоит более 6 тысяч ветеранов.

С приветственным словом к участникам обратился начальник УМВД России по Мурманской области генерал-майор полиции Игорь Баталов, отметив, что ветеранская организация органов внутренних дел Заполярья является одной из лучших, вклад ветеранов в дело обеспечения правопорядка на территории Мурманской области неоценим: «Вы заложили традиции, которые мы реализуем в настоящее время. И нам не стыдно перед вами за нашу сегодняшнюю работу».

Для доклада слово взял председатель Совета ветеранов ОВД и ВВ Мурманской области Владимир Александрович Котов, который бессменно руководит организацией на протяжении десяти последних лет. Он рассказал о проделанной работе за 2013-2017 годы.

- Основными направлениями деятельности Совета и первичных ветеранских организаций были и остаются вопросы социальной защиты ветеранов войны и труда, пожилых людей и инвалидов. Члены Совета и активные ветераны посещали больных пенсионеров по месту жительства, чествовали юбиляров, организовывали торжественные мероприятия, награждали достойных. Осуществлялась материальная поддержка, выделялись средства на медицинское обслуживание и досуг.

В центре внимания и вопросы работы с гражданской молодежью, учащимися школ, студентами учебных заведений. Речь идет о предупреждении правонарушений среди подростков, а также заботе о повышении авторитета органов и подразделений внутренних дел области. Мы передавали жизненный и профессиональный опыт молодежи, старались сохранить память о сотрудниках, погибших в годы ВОВ и при исполнении служебного долга, оказывали помощь органам внутренних дел в воспитательной работе с личным составом.

По словам Владимира Котова, среди наиболее значимых мероприятий, проведенных за последние четыре года Советом ветеранов ОВД и ВВ области, многие были посвящены Победе советского народа в Великой Отечественной войне и 70-летию разгрома немецко-фашистских захватчиков в Заполярье.

Представители ветеранской организации выезжали в Долину Славы, где участвовали в торжественных юбилейных мероприятиях. Кстати, их ежегодные выезды на полуостров Рыбачий и остров Партизанский, где когда-то велись ожесточенные бои, давно стали традиционными. Они объединяют участников не только из России, но и из-за рубежа.

Ветеранский актив оказал практическую помощь в деле создания пяти Советов ветеранов (ОМОН, СОБР, УВО, Лицензионная служба и управления Росгвардии по Мурманской области). В своей повседневной деятельности Совет ветеранов ОВД и ВВ тесно взаимодействует с областным и Мурманским городским советами ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, с областным краеведческим музеем, областной научной библиотекой. Кроме того, Совет активно участвует в работе координационного совета по делам ветеранов при губернаторе Мурманской области, в работе Фонда мира и Союза советских офицеров.

Присутствующие на конференции почтили память ушедших из жизни ветеранов минутой молчания.

Присутствующими был заслушан отчет ревизионной комиссии. Затем состоялись выборы нового состава Совета ветеранов ОВД и ВВ Мурманской области, внесен ряд изменений в Устав общественной организации. Делегаты отметили положительные тенденции, достигнутые результаты и признали работу совета удовлетворительной.