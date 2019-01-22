Советские энергоблоки на Кольской АЭС ещё долго послужат новой России

21 января отключен от сети и выведен в ремонт с модернизацией энергоблок № 2 Кольской АЭС. Таким образом, на станции началась плановая ремонтная кампания, которая продлится 268 суток – по 15 октября 2019 года. Такая продолжительность обусловлена беспрецедентным объёмом работ, направленных на повышение безопасности станции.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, на энергоблоке № 2 помимо планового ремонта будет выполнен ряд масштабных и ответственных работ, связанных с продлением срока эксплуатации энергоблока на 15 лет. В частности, будут введены новые активные и пассивные системы безопасности, повышена сейсмическая устойчивость оборудования реакторной установки, заменены системы радиационного контроля, системы управления и защиты реактора. Будут модернизированы системы диагностики, контролирующие состояние оборудования, важного для безопасности.

«В 2018 году мы выполнили аналогичный комплекс работ по повышению безопасности на энергоблоке № 1 и продлили его срок эксплуатации до 2033 года. В текущем году мы должны продлить срок эксплуатации второго энергоблока до 2034 года. Это важная задача по обеспечению энергетической безопасности Мурманской области, которая является опорной зоной развития Арктики. После завершения работ область гарантированно будет обеспечена электроэнергией как минимум еще на 15 лет и сохранит свой энергетический потенциал», - сказал директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

В ходе ремонтной кампании на всех четырех энергоблоках станции будут выполнены регламентные работы. С апреля по август будут последовательно выводиться в ремонт 3, 4 и 1 энергоблоки.

В настоящее время на Кольской АЭС в работе находятся 3 энергоблока. Нагрузка АЭС составляет 1155 МВт. Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции находится в пределах 0,07-0,09 мкЗв/час (микроЗиверт в час), радиационная обстановка в районе расположения Кольской АЭС и в 15-километровой зоне наблюдения не отличается от естественного природного фона.