Совфед держит на контроле вопрос возможности газификации Мурманской области природным газом

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой в верхней палате парламента страны принял участие в совещании о реализации постановлений Совета Федерации, принятых в рамках проведения Дней субъектов РФ. В центре внимания участников мероприятия был вопрос реализации мер государственной поддержки социально-экономического развития Республики Мордовия, Республики Бурятия, Республики Татарстан, Забайкальского края, Ярославской и Мурманской областей.

В обсуждении прияли участие представители профильных министерств и ведомств, законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, общественных организаций, научного и экспертного сообщества.

На совещании прозвучало, что по итогам Дней Мурманской области из 17 пунктов, рекомендованных правительству РФ и федеральным органам исполнительной власти, исполнены 12, остальные – оставлены на контроле Совфеда. Так, не в полной мере решён вопрос о возможности газификации Мурманской области природным газом, в том числе сжиженным. По результатам предложений региона Минэнерго России даны рекомендации профильным компаниям.

Кроме того, шла речь о разработке законопроекта, вносящего изменения в закон «О ЗАТО» и другие законодательные акты, которые касаются переселения граждан из закрытых административно-территориальных образований.