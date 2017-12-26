Совфед одобрил закон о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума

Совет Федерации на заседании сегодня одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума.

Законом устанавливается, что с 1 января 2018 года МРОТ будет составлять 9 тысяч 489 рублей в месяц, то есть 85% от прожиточного минимума трудоспособного населения во втором квартале 2017 года. С 2019 года МРОТ будет равен величине прожиточного минимума по состоянию на второй квартал предыдущего года.

Если учесть, что средняя зарплата члена СФ составляет примерно 500 тысяч рублей в месяц (55 величин МРОТ), то можно понять их доброту и заботу о народе.