Мурманская область. Арктика26.12.17 11:19
Совфед одобрил закон о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума
Совет Федерации на заседании сегодня одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума.
Законом устанавливается, что с 1 января 2018 года МРОТ будет составлять 9 тысяч 489 рублей в месяц, то есть 85% от прожиточного минимума трудоспособного населения во втором квартале 2017 года. С 2019 года МРОТ будет равен величине прожиточного минимума по состоянию на второй квартал предыдущего года.
Если учесть, что средняя зарплата члена СФ составляет примерно 500 тысяч рублей в месяц (55 величин МРОТ), то можно понять их доброту и заботу о народе.
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александр
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Валентин
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