Совместная вечеринка в квартире закончилась грабежом

В отдел полиции обратился житель посёлка Щукозеро, который сообщил о совершенных в отношении него преступлениях. По словам 49-летнего потерпевшего, его ограбили в квартире, которой он и проживает.

Сотрудники полиции, выехавшие на место происшествия, опросили мужчину. Они установили, что злоумышленником является знакомый потерпевшего, который находился у него в гостях. Мужчины вместе распивали спиртное.

Нападавший открыто, без применения насилия, похитил у хозяина квартиры алкогольную продукцию. При опросе находившихся в квартире свидетелей происшествия, выяснилось, что у одного из мужчин 1983 года рождения тайно, путем свободного доступа, похищен мобильный телефон. В качестве подозреваемого полицейскими был также установлен северянин, совершивший ограбление Общая сумма ущерба от его незаконных действий составила около 5,5 тысячи рублей.

В ходе специальных мероприятий полицейские задержали жителя посёлка 1981 года рождения. Мужчина ведёт асоциальный образ жизни, не раз попадал в поле зрения правоохранительных органов, ране был судим. Он признался в содеянном.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по фактам грабежа и кражи возбуждены уголовные дела. Злоумышленника по решению суда может ожидать наказание в виде нескольких лет лишения свободы.