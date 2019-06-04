Совокупный доход, полученный организациями Мурманской области от финансовых вложений, в первом квартале 2019 года вырос на 22,0%

В январе–марте текущего года общий объём финансовых вложений, произведённых организациями Мурманской области, возрос по отношению к уровню января–марта предыдущего года на 27,6% и составил 52,3 млрд рублей.

В общем объёме финансовых вложений на долгосрочные приходилось 3,3%, на краткосрочные – 96,7% (в январе–марте 2018 года – соответственно 3,4% и 96,6%). В структуре финансовых вложений наибольший удельный вес приходился на организации вида экономической «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство».

Как сообщает Мурманскстат, в первом квартале 2019 года было погашено финансовых вложений на сумму 47,3 млрд рублей, и их накопленный объём на конец периода составил 95,0 млрд рублей (в аналогичном периоде предыдущего года – соответственно 44,2 млрд рублей и 80,7 млрд рублей). Основная доля накопленных финансовых вложений по области сосредоточена в организациях видов экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» – 49,4%, «Деятельность финансовая и страховая» – 15,8, «Обрабатывающие производства» – 14,8% (в январе – марте 2018 года – в организациях видов экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» – 50,0%, «Транспортировка и хранение» – 19,6, «Деятельность финансовая и страховая» – 16,6%).

Объём долгосрочных финансовых вложений, произведённых организациями в январе–марте этого года по сравнению с уровнем января–марта 2018 года возрос на 23,9%, краткосрочных – на 27,8%. В объёме долгосрочных финансовых вложений преобладала доля вложений в долговые ценные бумаги и депозитные сертификаты – 47,5% (в январе–марте 2018 года – в предоставленные займы – 57,4%).

Наибольшую долю в объёме краткосрочных финансовых вложений в январе–марте 2019 года занимали предоставленные займы – 53,1% (в аналогичном периоде предыдущего года – 48,2%).

Совокупный доход, полученный организациями области от финансовых вложений, в январе–марте 2019 года достиг 348,6 млрд рублей и превысил уровень аналогичного периода предыдущего года на 22,0%. Из него на доходы от краткосрочных вложений приходилось 37,5%, от долгосрочных – 62,5% (в январе-марте 2018 года – соответственно 93,5% и 6,5%).

Наибольший доход от финансовых вложений в январе–марте 2019 года получен организациями вида экономической деятельности «Транспортировка и хранение» – 38,5% от объёма по области (в январе–марте 2018 года – 67,0%), а по направлениям инвестирования – от предоставления займов – 56,2% (в январе–марте 2018 года – от вложений в долговые ценные бумаги и депозитные сертификаты – 42,9%).